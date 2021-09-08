У США закликають збільшити оборонну допомогу Україні

Україна, яка протистоїть новим проявам російської агресії, потребує більшої підтримки з боку Сполучених Штатів, у тому числі у вигляді летальних систем озброєнь, для стримування нових російських провокацій.

Про це заявив у вівторок під час онлайн-конференції в Atlantic Council ексзаступник генсека НАТО посол Александер Вершбоу, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це (останнє виділення США додаткових $60 млн на оборону для України - ред.) - досить добре, однак упродовж останніх кількох місяців обставини суттєво змінилися",- виловив свою оцінку колишній високопоставлений американський дипломат.

У цьому зв'язку він вказав на фактор тривалого нарощування російських військ уздовж кордонів з Україною, застосування тактики залякування з боку РФ. Крім того, підкреслив Вершбоу, Росія не припиняє провокацій у регіонах Чорного й Азовського морів.

"Загроза й небезпека досі зберігаються", - зауважив експерт.

За його словами, це надає багато аргументів для того, щоби говорити про необхідність збільшення військової підтримки України. І йдеться не лише про протитанкові ракетні системи "Джавелін", але також про безпілотні апарати, системи берегової оборони, ракетне обладнання - для "стримування нових провокацій з боку РФ".

Під час візиту Президента України до США минулого тижня міністри оборони двох країн підписали рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Документ окреслює цілі до грудня 2026 року, на яких будуть зосереджуватися двосторонні оборонні відносини між Україною і США.