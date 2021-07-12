У Таїланді комбінуватимуть вакцини Sinovac й AstraZeneca

Влада Таїланду вирішила «змішувати» китайську вакцину від коронавірусу Sinovac з вакциною AstraZeneca для збільшення рівня захисту від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Відповідне рішення влада ухвалила після того, як сотні медиків захворіли на коронавірус попри те, що вони були повністю вакциновані препаратом Sinovac.

Відтепер замість двох щеплень китайською вакциною Sinovac, люди отримуватимуть лише першу дозу Sinovac, а другу дозу - від AstraZeneca.

Зазначається, що медики, які вже повністю вакциновані Sinovac, отримають ще третю дозу-бустер іншої вакцини - AstraZeneca або Pfizer/BioNTech.

Таїланд почав вакцинацію Sinovac ще у лютому цього року після доставки препарату з Китаю.

Раніше у МОЗ країни заявили, що з 677 000 медиків, які повністю пройшли курс вакцинації Sinovaс, 618 захворіли на коронавірус з квітня до липня.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 липня понад 187, 6 млн випадків COVID-19, зокрема понад 4 млн летальних, одужало понад 171, 5 млн осіб.

За матеріалами Укрінформ.