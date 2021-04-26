У Туреччині запровадять локдаун до середини травня

Туреччина через ріст захворюваності на COVID-19 запроваджує повний локдаун

Про це повідомляє УНІАН.

У будуть введені обмеження на міжміські поїздки, буде зупинено навчання в школах, а також закриється більша частина установ. Крім цього, заповнюваність громадського транспорту не повинна перевищувати 50%.

Обмеження набирають чинності з 19:00 29 квітня і закінчуються о 05:00 17 травня.

У ВООЗ повідомили, що пандемія коронавірусу у світі посилюється, адже минулого тижня зафіксувала таку ж динаміку, яка була у перші 5 місяців пандемії. За матеріалами Еспресо TV.