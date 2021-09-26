У Туреччині знову горять ліси

У провінціях на півдні та заході Туреччини знову борються з лісовими пожежами.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення управління лісового господарства Туреччини у Твітері.

"У провінції Баликесір, в районах Едреміт та Багюзю, де виникла лісова пожежа, було направлено 1 вертоліт та 5 пожежних машин", - повідомило управління.

Учора вночі пожежа виникла в провінції Мугла, в районі Фетхіє. Близько 10 годин знадобилося вогнеборцям, аби взяти її під контроль.

Загалом 25 вересня було зафіксовано 8 лісових пожеж в провінціях Анталія, Мугла, Бурса, Ізмір, Адана, Бурдур, Денізлі. Всі вони були взяті під контроль.

Як повідомляв Укрінформ, з кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти для боротьби з лісовими пожежами.

Загалом під час лісових пожеж цього року знищено приблизно 160 тисяч гектарів лісу. Пожежі пошкодили 30 тисяч гектарів лісів у Манавгаті, 12,6 тис. га у Бодрумі, 8 тис. га - у Мармарисі та 6,5 тис. га навколо Гюзельбаґа, в Анталії.

Міноборони Туреччини оприлюднило знімки знищених лісовими пожежами ділянки на півдні та південному заході країни, зроблені з космосу. Як повідомляли правоохоронці, частина з лісових пожеж могла виникнути в результаті організованого підпалу. Розслідування тривають.