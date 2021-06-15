У Великобританії зростає число пацієнтів з ковідом в реанімаціях - скасовання локдауну відкладається

В Англії антивірусні обмеження залишаться в силі й після скасовання локдауна 21 червня, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон на прес-конференції, повідомляє ВВС.

Члени кабінету міністрів прийняли рішення відкласти скасування правил соціального дистанціювання ще на чотири тижні. Спочатку на 21 червня планувалася повна відміна антивірусних обмежень.

Це означає, що обмеження по заповнюваності спортзалів, пабів і кінотеатрів залишаться в силі, а нічні клуби і концертні майданчики не відкриють.

Втім, рішення ще належить провести через нижню палату парламенту. Деякі депутати можуть не схвалити продовження локдауну.

Однак деякі вчені закликали відкласти вихід з локдауна, щоб на тлі зростання випадків зараження "індійським" варіантом коронавірусу (варіант Дельта) встигло зробити щеплення якомога більше людей.

Виступаючи на брифінгу, Борис Джонсон зізнався, що перед урядом стояв нелегкий вибір: ввести четверту сходинку зняття обмежень, як і планувалося, 21 червня, але тоді існував серйозний ризик, що вірус обжене процес вакцинації, і це призведе до тисяч нових смертей, яких можна було б уникнути. Або ж, сказав прем'єр-міністр, ми могли дати системі охорони здоров'я ще кілька важливих тижнів, щоб зробити щеплення тим, кому вони необхідні.

І оскільки, за його словами, були виконані не всі з чотирьох критеріїв, необхідних для зняття обмежень в Англії, він вважає, що було б розумно "почекати ще трохи".

Джонсон підкреслив, що уряд сильно стурбований варіантом Дельта: зараження цим штамом зростає в середньому зі швидкістю 64% на тиждень, а в найбільш неблагополучних регіонах і зовсім подвоюється за той же період.

Тим часом представники системи охорони здоров'я кажуть, що вакцина Pfizer / BioNTech на 96% гарантує, що після двох доз ви не потрапите в лікарню з варіантом Дельта, в той час як вакцина від Oxford / Astrazeneca дає гарантію в 92%. За матеріалами INTV.ua