У ВООЗ застерегли від змішування COVID-вакцин

У Всесвітній організації охорони здоров'я радять людям не змішувати вакцини COVID-19 від різних виробників.

У ВООЗ називають це небезпечною тенденцією, оскільки даних про вплив на здоров'я мало.

Про це під час брифінгу заявила головний науковий співробітник Сумія Свамінатан.

"Це трохи небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів в тому, що стосується змішування і збіги", - сказала вона.

За її словами, в країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто буде приймати другу, третю і четверту дозу.

Тим часом в Таїланді дозволили змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca.

Раніше в Європі визнали ефективним змішування вакцин AstraZeneca і Pfizer. За матеріалами Слово і діло.