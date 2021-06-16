У Женеві почалися переговори Путіна і Байдена в розширеному складі

Президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін перейшли до переговорів в розширеному складі. Раніше на зустрічі були присутні тільки Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН.

"Вони (президенти - ред.) переходять до розширеної двосторонньої зустрічі", - сказав офіційний представник Білого дому журналістам.

Так, зазначається, що переговори Байдена і Путіна у вузькому складі тривали близько двох годин. Тепер до учасників від кожної із сторін приєдналося по п'ять помічників.

Зокрема, за даними Россмо, від російської сторони крім Лаврова присутній його заступник Сергій Рябков, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, помічник Путіна Юрій Ушаков і начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасімов. Крім того, повідомляється, що на саміт були запрошені заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак і спеціальний представник президента Росії з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

До складу американської делегації, крім Блінкена увійшли помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван, директор по Росії та Центральній Азії Ради національної безпеки при Білому домі Ерік Грін, а також заступник голови зовнішньополітичного відомства у політичних справах Вікторія Нуланд.

На саміті також присутні посли обох країн - Анатолій Антонов і Джон Салліван.

Саміт президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна вже викликав хвилю обговорення у ЗМІ. Оглядачі дивуються пунктуальності Путіна і вказують на "хаотичний" початок зустрічі, а також відзначають, що президента РФ вже встигли запитати про Україну і НАТО. За матеріалами УНН.