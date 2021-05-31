Uенсек НАТО пояснив, чому Україну не запросили на саміт

Саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, мине без представників України, оскільки не передбачає участі країн-партнерів.

Про це 31 травня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед міністерською зустріччю у Брюсселі.

"Саміт буде тільки для союзників, тому що це досить короткий саміт в один день. Наступного разу ми, можливо, буде більше часу і ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть зустрічі такого рівня, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання грузинської журналістки.

Він також заявив, що НАТО приділяє багато уваги Чорноморському регіону і високо цінує партнерство з Україною та Грузією, зокрема у питанні морської безпеки і допомагають посилити українські ВМС.

"Ми обмінюємося інформацію, ми допомагаємо зміцнювати можливості і ми маємо присутність НАТО в регіоні Чорного моря на суші, у повітрі та на воді", - додав генсек.

Нагадаємо, вступ України до НАТО підтримує майже половина населення країни - 43%. Натомість зовсім не підтримує таку ідею лише 12% опитаних українців. Крім того, 7% опитаних громадян, заявили, що повністю переконані що Україна вступить до Альянсу найближчим часом (до року).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи ухвалять рішення про надання Плану дій щодо членства для України. За матеріалами ТСН.ua