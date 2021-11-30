Україна, Білорусь, Афганістан - Столтенберґ назвав основні теми засідання НАТО

Основні теми, які обговорюють міністри країн НАТО під час засідання, що розпочалось в Ризі, назвав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у своїй заяві для преси.

Він окремо наголосив на трьох питаннях: ситуація всередині та навколо України, криза в Блорусі а також уроки для НАТО з операції в Афганістані.

"Ми бачимо нагромадження Росією військових сил, бачимо важке озброєння, дрони та готових до бою військових", - заявив генсек НАТО щодо ситуації всередині та поблизу України. Він закликав Росію до прозорості, зменшення напруги та деескалації.

На засіданні союзники по НАТО підтвердять свою підтримку Україні, заявив Столтенберґ. Він, однак, підкреслив різницю між статусом союзника по НАТО та статусом України як партнера НАТО.

"Союзники НАТО мають гарантії закріплені в [Статті 5], гарантії колективної безпеки і ми будемо захищати і обороняти союзників.

Україна - партнер, якого ми високо цінуємо. Ми надаємо підтримку, політичну та практичну, союзники також проводять навчання, розбудову спроможностей, надають обладнання і я цілком впевнений, що союзники підтвердять свою підтримку України на зустрічі сьогодні. Однак, є різниця між партнером Україною і союзником, таким як, скажімо, Латвія".

Генсек НАТО також наголосив, що у відповідь на агресію Росії проти України в 2014 році та незаконну анексію Криму, НАТО збільшило кількість військ на сході Альянсу та в Чорноморському регіоні.

Росія відкидає звинувачення в ескалації.

30 листопада - 1 грудня в Ризі триває засідання міністрів закордонних справ НАТО. В засіданні також візьмуть участь міністри закордонних справ України та Грузії.

За матеріалами ukrainian.voanews.com