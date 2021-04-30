Україна з 2 травня закриє кордон для іноземців, які їдуть з Індії

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону іноземцям, які прибули з Індії. Так, іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів не можна буде потрапити в Україну з 2 травня.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 30 квітня. За його словами, рішення було прийнято через спалах коронавірусу в Індії.

- У світі продовжується боротьба з пандемією. Лідером за реєстрацією щоденних випадків Covid-19 є Індія. Там реєструють майже 400 тис. випадків за добу, - зазначив лікар.

Він також додав, що іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 з останніх 14 днів підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР-тесту.

За матеріалами ICTV Факти