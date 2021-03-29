Уряд Канади запровадив нові санкції стосовно 2 фізичних та 4 юридичних осіб, причетних до окупації Криму

Про це йдеться у заяві на сайті канадського уряду.

До санкційного списку потрапили: генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" (оператора залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов; голова "Мостотресту" Леонід Риженькін; ВАТ "Ленпромтранспроект"; ФДУП "Кримська залізниця"; "Кримська перша страхова компанія"; ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".

У повідомленні наголошується, що з часу незаконної окупації Криму в 2014 році уряд Росії постійно порушував суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Росія піддала мешканців Криму значним порушенням прав людини і зловживанням.

Росія також розгорнула військові сили на півострові, переселила у Крим сотні тисяч російських громадян і продовжує знищувати історичну спадщину українського та кримськотатарського народів.

Канада закликала Росію припинити незаконну окупацію та звільнити всіх незаконно затриманих політичних в'язнів.

"Канада висловлює рішучу стурбованість з приводу серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, які постійно тривають у Криму під російською окупацією. Сьогоднішнє оголошення підтримує непохитну прихильність Канади суверенітету України та її народу, який продовжує наполегливо захищати свої права проти агресивних дій Росії", - йдеться у повідомленні.

В заяві сказано, що нові заходи узгоджуються з діями Європейського Союзу та Великої Британії, скоординовані з Австралією та доповнюють раніше введені санкції.