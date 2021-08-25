Уряд РФ незадоволений "абсолютно неправильною" позицією Туреччини щодо окупації Криму

Російська влада незадоволена позицією Туреччини щодо окупації Криму. Про це 25 серпня заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російський ТАСС.

Коментуючи виступ турецької делегації на форумі Кримської платформи, спікер Кремля зазначив, що позицію Туреччини, яка вважає захоплення українського півострова порушенням міжнародного права, у Москві розцінюють як "абсолютно неправильну".

За словами Пєскова, російська сторона "готова і сповнена терпіння далі роз'яснювати турецьким колегам, так само як й іншим країнам, реальний стан справ із цим російським регіоном".

Він також додав, що російсько-турецькі відносини загалом мають партнерський характер, проте "кримська тема" стосується сфери суттєвих розбіжностей між двома країнами.

23 серпня, виступаючи на першому саміті Кримської платформи в Києві, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що деокупувати український Крим можна тільки в дипломатичний спосіб.

"Ми підтримуємо прагнення кримських татар до збереження єдності й незалежності в Україні", - додав турецький міністр. За матеріалами Гордон.