USAID оголосило про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі $155 млн. для протидії РФ і зміцнення демократії

Сполучені Штати Америки (США) через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі $155 млн доларів. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів у вівторок.

Згідно з повідомленням, $34 млн будуть спрямовані на охорону здоров'я, $14 млн - на протидію корупції, $63 млн - на протидію російській агресії; $44 млн - на зміцнення демократії та врядування.

"Уряд США та уряд України залишаються рішуче налаштованими до реалізації євроатлантичних прагнень України та подальших спільних дій на підтримку її народу", - резюмується у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна очікує отримати черговий транш від МВФ у вересні.