Усі пункти пропуску з Польщею відкриють 23 червня

З 23 червня запрацюють усі пункти пропуску на кордоні з Польщею, будуть відкриті Устилуг, Смільниця та Угринів, які на час карантину були закриті.

Про це повідомив на брифінгу заступник директора департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг", - повідомив Лисюк.

Він зауважив, що у зв'язку з цим на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться.

Лисюк додав, що в Євросоюз краще їхати з понеділка по середу, коли черг на кордонах немає.

Як повідомлялося, наразі з Польщею працюють пункти пропуску "Грушів", "Ягодин", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська". За матеріалами Укрінформ.