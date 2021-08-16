В Афганістані перебуває ще приблизно 50 українців. МЗС уточнює, хто з них хоче евакуюватися

В Афганістані й далі перебуває до 50 громадян України, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі "Інтерфакс-Україна" 16 серпня.

"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлено зв'язок. Дипломати уточнюють, хто з них бажає бути евакуйованим", - сказав він.

Ніколенко уточнив, що МЗС опрацьовує можливості шляху безпечної евакуації українців, зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів. Він запевнив, що ситуація перебуває на особливому контролі відомства.

Речник МЗС зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в сусідньому з Афганістаном Таджикистані і тепер ситуацію моніторять дві дипмісії - у Душанбе та Ісламабаді. За матеріалами Гордон.