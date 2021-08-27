В Афганістані під заборону талібів потрапила музика та свободи жінок

В Афганістані буде заборонено музику в громадських місцях, а жінки не зможуть залишати будинок без супроводу більше ніж на 3 дні.

Про це заявив ймовірний майбутній міністр культури в уряді талібів, що повернулися до влади в Афганістані, Забіхула Муджахід в інтерв'ю The New York Times, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, інтерв'ю було записано через день після того, як Муджахід попередив афганських жінок, що для них поки безпечніше залишатися вдома. За його словами, пильність слід зберігати доти, поки рядових членів "Талібану" не навчать правильно поводитися з жінками.

Муджахід запевняв, що, на відміну від періоду їх правління в Афганістані 20 років тому, жінкам буде дозволено навчатися, працювати, виходити з дому в тому вигляді, в якому вони самі вважають за потрібне, і без супроводу родича-чоловіка (махрама). Вимога про обов'язковий супровод жінки махрамом стосуватиметься лише тих випадків, коли вона вирушає в поїздку на три дні або довше, стверджує представник талібів.

"Ми хочемо будувати майбутнє і забути все, що було в минулому", - заявив він.

Водночас представник талібів підтвердив заборону на музику в публічних місцях. "В ісламі музику заборонено, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей в цьому, замість того щоб на них тиснути", - сказав він.

При цьому Муджахід заперечує, що таліби почали мстити тим, хто противиться їх приходу до влади або раніше співпрацював із західними військовими, а також що "Талібан" перешкоджає виїзду місцевих жителів з Афганістану.

У Раді ООН з прав людини раніше на цьому тижні прозвучали заяви, що відомості, які надходять і заслуговують на довіру, містять інформацію про позасудові страти, обшуки, арешти, акти помсти з боку талібів, обмеження ними прав афганських жінок і дівчаток.

У період свого попереднього правління в Афганістані, з 1996 по 2001 рік, таліби дотримувалися суворої версії шаріату. У країні було обмежено багато політичних прав, основні свободи, перш за все, жорсткі правила діяли стосовно до жінок і дівчаток.

15 серпня таліби без бою увійшли в Кабул. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.