В Білорусі показали відео з Протасевичем (відео)

Ексголовний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич перебуває у мінському слідчому ізоляторі No1 на вулиці Володарського.

Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Пізніше було оприлюднено відео, де Протасевич спростував чутки про те, що перебуває в реанімації.

- Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, у тому числі з серцем або будь-якими іншими органами, у мене немає, ставлення до мене з боку співробітників є максимально коректним та в рамках закону, - сказав опозиціонер.

Він також зазначив, що дає свідчення за фактом організації масових заворушень у Білорусі.