В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього сьогодні зійшов Благодатний вогонь

В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього 1 травня зійшов Благодатний вогонь. Для тих, кому вдалося побувати в цей час в Єрусалимі, емоції незабутні: люди раділи, не приховуючи захвату.

Згідно з біблійним переказом, апостол Петро став першим, кому явився благодатний вогонь. Увійшовши до печери, де лежало тіло Ісуса Христа після страти, він побачив яскраве світло, що осяяло трун, розповідає Рісу. Вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння. Він з'являється в єрусалимському храмі щороку за день до святкування Великодня.