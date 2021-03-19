В ЄС відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

У країнах Європейського союзу відновлюють щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca після висновків регулятора ЄС по його безпеки. Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає DW.

Так, про своє рішення дозволити вакцинувати препаратом Шпан заявив увечері в четвер, 18 березня, - після оголошеного раніше в цей день виведення регулятора ЄС - Європейського агентства з лікарських засобів. За словами німецького чиновника, щеплення цією вакциною мають відновити вже 19 березня.

Однак вакцинацію проводитимуть із зазначенням застережень щодо можливих побічних ефектів. Всім, хто захоче вакцинуватися цим препаратом, будуть надавати відповідну інформацію про ризики.

Також міністр зазначив, що тепер важливо надолужити чотири дні, які втратили після призупинення вакцинації.

Рішенням влади Італії, Латвії, Литви та Кіпру також відновлюють щеплення цією вакциною вже з 19 березня.

Також про готовність якнайшвидше знову застосовувати вакцину AstraZeneca заявили в уряді Франції. Французький прем'єр Жан Кастекс оголосив, що зробить щеплення цією вакциною в п'ятницю.

Крім того, про відновлення призупиненого використання препарату AstraZeneca з наступного тижня заявили Іспанія і Нідерланди. Уряд в Мадриді одночасно застеріг, що буде рекомендувати щеплення цією вакциною окремим категоріям громадян. За матеріалами Українські Новини.