В ЄС відреагували на затримання Навального

Європейський Союз вважає затримання російського опозиціонера Олексія Навального у московському аеропорту "Шереметьєво" неприпустимим та допускає запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

За його словами, затримання Навального є "абсолютно неприйнятним".

"Затримання Олексія Навального абсолютно неприйнятне. Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення. Євросоюз повинен реагувати швидко, якщо він не буде звільнений, то треба розглянути введення санкцій проти Росії у зв'язку з цією акцією, - сказав Рінкевичс.

Окрім латвійського дипломата, на затримання Навального відреагував також глава Європарламенту Шарль Мішель, який закликав негайно звільнити політика.

Нагадаємо, Олексій Навальний прилетів до московського аеропорту "Шереметьєво" з Берліна 17 січня. Від самого ранку до аеропорту був обмежений вхід, пропускали лише пасажирів із квитками. Крім того, до аеропорту стягнули силовиків. Сам опозиціонер в коментарі журналістам на борту літака заявляв, що вважає своє затримання у Москві неможливим.

Однак згодом стало відомо, що співробітники поліції таки затримали Навального на прикордонному контролі в аеропорту "Шереметьєво". За матеріалами Слово і Діло .