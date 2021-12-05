В ЄС знову висловив тверду підтримку Україні перед загрозами
Європейський союз підтримуватиме Україну перед усіма непередбаченими обставинами. Про це в інтерв'ю італійському виданню La Reppublica заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє УНН.
"Як ми говоримо в Брюсселі, я стурбований. Україна, безумовно, партнер і союзник. Тому ми її підтримуватимемо. Крім того США дуже ясно дали зрозуміти, що будь-який напад Росії не залишиться без наслідків", - заявив Борель
Він нагадав, що наступного тижня у Брюсселі буде зустріч країнами Східного партнерства
"І настане час наголосити на нашій рішучій підтримці України", - додав Боррель.
Політик додав, що наразі ведеться робота аби не допустити кризу але "перед лицем усіх непередбачених обставин ЄС твердо стоятиме за Україну". Водночас конкретних заходів, які будуть вжиті у разі нападу Росії він не назвав.
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