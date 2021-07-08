В Єврокомісії назвали умову для надання допомоги Україні

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс озвучив умову для отримання Україною другої транш макрофінансової допомоги. Українська сторона зобов'язана виконати комплекс узгоджених політичних заходів.

Таку заяву Домбровкіс зробив в ході конференції з питань реформ в Україні.

"ЄС може виділити другий транш, коли будуть виконані узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес. Однак всі невиконані політичні умови повинні бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з МВФ", - заявив Домбровскіс.

Для отримання ще 600 млн євро допомоги українська влада повинна реалізувати важливі європейські реформи.

"По-перше, судова система, де реформи вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії", - додав представник ЄС.

Крім цього, він підкреслив, що держава повинна цілеспрямовано боротися з корупцією, яку необхідно подолати найближчим часом.

Європа чекає від української влади істотне поліпшення умов для бізнесу і остаточний і ефективний перехід держпідприємств на корпоративне управління.