В Индии разразилась "загадочная лихорадка", но не "Дельта", из-за которой закрывают школы

Вспышка "загадочной лихорадки" произошла в индийском округе Фирозабад. В связи с этим власти штата Уттар-Прадеш временно отменили занятия в школах. Об этом сообщает India Today.

За последнее время в указанном округе от неустановленной болезни скончались, по разным данным, от 40 до 50 человек. При этом минимум 32 из умерших - дети. Еще 12 заболевших погибли в Матхуре и восемь - в Маинпури.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

Болезнь характеризуется: высокой температурой, внезапным падением количества тромбоцитов, сильным обезвоживанием.

"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал Адитьянатх.

В связи со вспышкой болезни минимум до 6 сентября отменили занятия в школах для учеников с первого по восьмой классы.

При этом заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад допустил, что новая болезнь может быть вызвана лихорадкой денге, поскольку у них очень схожие симптомы.