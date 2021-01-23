В Криму 23 січня люди також намагалися вийти на акцію в підтримку Навального

У Сімферополі 23 січня люди намагалися вийти на акцію в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Біля огорожі, збудованої по периметру площі, в основному знаходяться машини комунальної техніки, співробітники російської поліції, "кримської самооборони" і "козаки", повідомляє "Центр журналистских расследований".

Як зазначає Крим.Реаліі, прихильників опозиції біля площі не було видно, але поблизу стояли невеликі групи людей, в основному молодь, всього близько сотні осіб. Найактивніших російська поліція відводить убік і перевіряє документи, таких вже близько десяти. На акцію вийшли і ті, хто підтримує курс чинного президента Росії Володимира Путіна.

На площі Нахімова в Севастополі зібралися люди. Про затримання силовиками не повідомляється.

У суботу, 23 січня, в Росії проходять акції протесту в підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого затримали на місяць після повернення в Росію. Вже затримано щонайменше 48 осіб.

На акціях в Москві і Санкт-Петербурзі також затримали кількох людей, серед яких - співробітник Фонду боротьби корупції Любов Соболь.