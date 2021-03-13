В Москве полиция задержала участников форума "Объединенных демократов"

В России 13 марта задержали участников форума независимых муниципальных депутатов, который проходил в Москве. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Среди задержанных - политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, а также журналист Тимур Олевский, который вел форум как модератор, и несколько журналистов, освещавших форум.

"ОВД-Инфо" опубликовало список задержанных.

На форум "Объединенных демократов" пришла полиция и готовится задержать всех его участников. Среди присутствующих - Илья Яшин, Максим Резник, Владимир Кара-мурза, Евгений Ройзман и другие политики.

Полицейские пришли на форум, который проходил в московской гостинице "Измайлово", примерно через 40 минут после его начала. Силовики заявили, что все участники форума - около 150 человек из разных регионов России - будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.

"Радио Свобода" отмечает, что по сообщениям очевидцев, задержаны почти все участники форума. Их в автозаках везут в различные отделения внутренних дел Москвы.