В Москве силовики задержали жену оппозиционера Алексея Навального

На своей странице в Инстаграм Юлия Навальная разместила фото из автозака.

"Извините за плохое качество. Очень плохое освещение в автозаке", - написала она.

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Сообщение, распространенный пользователем @yulia_navalnaya

Между тем по всей России проходят акции протеста в поддержку ее мужа.

Алексей Навальный, российский оппозиционный деятель, обличитель коррупции в российской власти и критик Кремля, был задержан 17 января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после попытки отравить его российской боевой нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Его обвиняют в том, что во время лечения он не явился к инспектору, как предполагают его обязанности условно осужденного. Речь идет о приговоре 2014 года в деле по обвинению в финансовых злоупотреблениях, которую Навальный и его соратники называют политически мотивированным, а Европейский суд по правам человека признал, что приговор был вынесен с нарушением прав Навального