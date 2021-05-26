В Німеччині не виключили причетність Росії до примусової посадки Ryanair в Мінську

Голова комітету іноземних справ Бундестагу Норберт Рьоттґен заявив про ймовірну причетність Росії до примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким виданням Rheinische Post і General- Anzeiger, яке вийшло 26 травня, пише "Німецька хвиля".

"Потрібно щонайменше виходити з того, що державне викрадення літака було схвалене в Кремлі або навіть отримало оперативну підтримку з боку Росії", - заявив політик. На думку Рьоттґена, без масштабної підтримки президента РФ Володимира Путіна Олександр Лукашенко вже давно втратив би владу в Білорусі.

Політик також сказав, що є прихильником посилення тиску на режим Лукашенка.

"Настав час вдарити жорсткими санкціями по всім опорам режиму Лукашенко: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, які економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів", - сказав Рьоттґен. Зокрема, він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, виданий німецьким державним банком KfW. За матеріалами LB.ua