В Німеччині заступилися за Україну і пригрозили Кремлю

Кандидат у канцлери ФРН від блоку ХДС / ХСС Армін Лашет заявив, що якщо Росія буде використовувати газопровід "Північний потік-2", будівництво якого планують завершити вже цього літа, для агресивного тиску на Україну, Берлін виступить за підтримку санкцій на рівні Євросоюзу.

Про це політик сказав в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita.

Він наголосив, що тільки це дасть гарантію, що Росія "не зможе використовувати трубопровід в якості геополітичного зброї". У той же час угода між Німеччиною і США, згідно з якою Берлін зобов'язується вжити заходів у відповідь на можливу агресію РФ проти України, дає інструмент для спільного залучення РФ до відповідальності за деструктивну діяльність.