В ООН ухвалили важливу резолюцію про співпрацю з Україною

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення 13 липня Радою ООН з прав людини резолюції "Співпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини".

Як повідомляє МЗС, ця резолюція ініційована нашою державою. Співавторами документа разом з Україною стали 45 країн.

"Документ передбачає, що Рада ООН з прав людини впродовж наступних двох років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні - на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд відбуватиметься у рамках Інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях нашої держави.

Згідно з резолюцією, Управління Верховного комісара ООН з прав людини також продовжить надавати Україні технічну допомогу в сфері прав людини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вітаючи це рішення, заявив: "Завдяки цій резолюції ми зберегли ще на два роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України. Це частина системної роботи МЗС з донесення до світу правди про грубі порушення Російською Федерацією прав та основних свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей".

У МЗС зауважили, що зазначена резолюція ініціюється делегацією України у Раді ООН з прав людини, починаючи з 2014 року.

"Цього року схвалено п'яту резолюцію, яка містить посилання на резолюції ГА ООН "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", а також вітає співпрацю уряду України з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини", - ідеться в повідомленні.

Україна посіла 36 місце в рейтингу 165 країн світу за індексом сталого розвитку, який щорічно складається ООН і Фондом Bertelsmann. За матеріалами Прямий канал