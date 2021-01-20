В останні години президентства Трамп помилував десятки людей

Дональд Трамп в останній день перебування на посаді президента США оголосив про помилування 73 осіб і пом'якшення покарання ще для 70. Серед них – його колишній радник і головний стратег Стів Беннон. Хотів він також помилувати самого себе, але юристи його відмовили від цієї ідеї.

Таке рішення він ухвалив фактично за декілька годин до того, як повинен був покинути Білий дім. За словами Трампа, він зважився на цю одну з останніх своїх дій на посту після довгих роздумів. Про це повідомляє CNN.

Кого, зокрема, помилував Трамп

Колишнього свого радника Стівена Беннона.

В США Беннона називають "медіа-провокатором". Також його пов'язують зі штурмом Капітолію 6 січня.

Беннона та ще 3 осіб прокуратура переслідувала за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з участю в політичному проєкті.

Мовиться про справу шахрайства з донорами на суму в понад 1 мільйон доларів. Зокрема, в межах кампанії зі збору коштів, нібито спрямованої на підтримку прикордонної стіни Трампа.

Федеральне розслідування щодо Беннона почалося в серпні 2020 року.

Попри сварки адвокатів і вищих помічників Трампа в останні роки, той дуже хотів помилувати свого колишнього стратега після того, як нещодавно відновив зв'язок із ним. За даними ЗМІ, Беннон допомагав президенту "роздути теорії змови" довкола виборів.

Підприємця Елліотта Бройди, який активно надавав Трампу підтримку.

Бройди в жовтні 2020 року пред'явили звинувачення у Вашингтоні в причетності до незаконної лобістської діяльності.

За даними влади США, він отримав майже 6 мільйонів доларів за те, щоб переконати Міністерство юстиції країни, а також адміністрацію Трампа у необхідності припинення розслідування у справі малайзійського державного інвестиційного фонду 1MDB.

Політичного консультанта Республіканської партії США Пола Еріксона.

Згідно з твердженнями деяких американських ЗМІ, раніше у нього був роман із росіянкою Марією Бутіною. Останню звинувачували у зв'язках з російською розвідкою та роботі іноземним агентом в США без реєстрації.

Еріксона в липні 2020 року засудили до 7 років тюремного ув'язнення за шахрайство.

Хто з відомих людей не потрапив до списку

Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані. У 2019 році федеральна прокуратура США почала розслідування проти нього через газові проєкти в Україні та роль у відставці посла США в Україні Марі Йованович.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж. Це міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією.

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден. Він свого часу перед ЗМІ секретні дані про таємне стеження американських спецслужб за людьми та інформаційними системами багатьох країн світу. Отримав політичний притулок у Росії.

Сам Трамп і члени його сім'ї. Юристи переконали чинного президента не робити такий крок. Адже це могло Трампа поставити в небезпечне становище – зокрема, вважатися непрямим підтвердженням його провини.

Конгресмени-республіканці, які брали участь 6 січня у мітингу на підтримку Трампа.

За матеріалами https://24tv.ua