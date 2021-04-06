В Пентагоне призвали Россию объяснить причину скопления войск вблизи с Украиной

Спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что действия Российской Федерации по наращиванию и сосредоточению войск возле украинской границы продолжают оставаться непонятными.

Об это он заявил во вторник, 6 апреля, пишет "Голос Америки".

"Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы. Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, к которым призывали Минские соглашения... и к снижению температуры напряжения", - сказал он.

Кирби также подчеркнул, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск возле украинской границы, а также на территории аннексированного Крыма.

При этом спикер Пентагона назвал действия России "вызывающими беспокойство".

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственный департамент США также потребовал от Москвы объяснить свои провокации вблизи украинской границы.

Также сообщалось, что на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация со стороны России является самой масштабной за последние годы.

Стягивание российских войск к границе с Украиной прокомментировали в Кремль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что передвижение войск РФ "не должно никого беспокоить".