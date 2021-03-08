В Польше: двух украинцев после ДТП отказываются лечить из-за отсутствия страховки

В Польше 6 марта автобус выполнявший рейс по маршруту Познань-Херсон съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пять человек погибли. Все они были украинцами. До сих пор в больницах находятся 25 человек, из них двое в тяжелом состоянии.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил о трудностях с лечением двух пострадавших, передает "Украина 24".

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки", - сказал он.

Павлюк добавил, что вопрос с пациентом в Жешуве был решен после звонка в больницу, а вопрос с Ярославом предстоит решить.

"Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", - сказал консул.

Как сообщалось ранее, один из выживших в трагедии украинцев рассказал, что авария случилась по вине водителя, который провел за рулем "не четыре часа а все 18".

Также сообщалось, что 48-летнему украинцу, водителю Владимиру К. выдвинуто обвинение в непредумышленном совершении аварии. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.