В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена приняла решение выделить Украине новый пакет военной помощи. Ее объем составит 125 млн долларов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", - сказал он.

По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить охрану границ.

Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение оперативной совместимости с НАТО.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине. Транш принят в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине.