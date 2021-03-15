В США вручили музыкальную премию "Грэмми": артисты получили награды в более чем 80 категориях (лучшие фото)
В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии музыкальной индустрии "Грэмми" за лучшие песни и альбомы 2020 года. Рассказываем о победителях в основных категориях.
Альбом года
Taylor Swift - Folklore
Песня года
H.E.R. - I Can't Breathe
Запись года
Billie Eilish - Everything I Wanted
Лучший новый артист
Meghan Thee Stallion
Лучшее поп соло-исполнение
Harry Styles - Watermelon Sugar
Лучший поп-альбом
Dua Lipa - Future Nostalgia
Лучший дуэт / Выступление группы
Lady Gaga, Ariana Grande - Rain on Me
Лучшая песня в стиле рэп
Megan Thee Stallion, Beyonce - Savage
Лучшая песня в стиле рок
Brittany Howard - Stay High
Лучшее музыкальное видео
Beyonce - Brown Skin Girl
В частности, Бейонсе вошла в историю как самая награждаемая артистка премии - теперь в ее арсенале 28 статуэток.
В общем, артисты получили награды в более чем 80 категориях, всех победителей можно посмотреть по ссылке.