В США вручили музыкальную премию "Грэмми": артисты получили награды в более чем 80 категориях (лучшие фото)

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии музыкальной индустрии "Грэмми" за лучшие песни и альбомы 2020 года. Рассказываем о победителях в основных категориях.

Альбом года

Taylor Swift - Folklore

Песня года

H.E.R. - I Can't Breathe

Запись года

Billie Eilish - Everything I Wanted

Лучший новый артист

Meghan Thee Stallion

Лучшее поп соло-исполнение

Harry Styles - Watermelon Sugar

Лучший поп-альбом

Dua Lipa - Future Nostalgia

Лучший дуэт / Выступление группы

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain on Me

Лучшая песня в стиле рэп

Megan Thee Stallion, Beyonce - Savage

Лучшая песня в стиле рок

Brittany Howard - Stay High

Лучшее музыкальное видео

Beyonce - Brown Skin Girl

В частности, Бейонсе вошла в историю как самая награждаемая артистка премии - теперь в ее арсенале 28 статуэток.

В общем, артисты получили награды в более чем 80 категориях, всех победителей можно посмотреть по ссылке.