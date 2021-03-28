В Турции на трассе Стамбул - Зонгулдак, ведущей в Анкару и Стамбул, произошел обвал 85-метрового участка дороги

Автомагистраль D-655, которая обеспечивает транспортное сообщение между Стамбулом и Зонгулдаком, обвалилась. Из-за обвала 85-метрового участка движение по трассе закрыто. Об этом сообщило издание CNN T"urk.

Транспортные средства, следовавшие в направлении Стамбула, были направлены на трассу Сакария - Коджаали, а направлявшиеся в сторону Анкары - на трассу Зонгулдак - Эрегли.

Причины обвала устанавливаются. Пострадавших нет.

Напомним, в столице Египта Каире в субботу, 27 марта, обрушилась многоэтажка. В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек и еще более 30 получили ранения. Здание состояло из десяти этажей. Причины обвала на данный момент неизвестны.