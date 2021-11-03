Вакцину Pfizer остаточно схвалили в США для щеплень дітей 5-11 років

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендували застосування в Сполучених Штатах вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п'яти до 11 років.

Як повідомляє The Wall Street Journal, це стало остаточним схваленням для застосування вакцини серед дітей молодшого віку, передає Укрінформ.

"Схвалення, про яке заявив у вівторок директор CDC Рошель Валенскі, стало останнім кроком для того, щоби лікарі, медичний персонал та фармацевти могли розпочати вакцинацію", - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що в деяких місцях уже розгорнуті пункти для щеплення дітей, і цей процес може стартувати вже в середу. Водночас, початок масштабної кампанії вакцинації дітей на федеральному рівні очікується не раніше наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) ухвалило проміжне рішення про застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п'яти до 11 років. При цьому зазначалося, що вакцина для цієї вікової групи вводитиметься у вигляді первинної серії з двох доз з інтервалом у три тижні, але у меншій дозі (10 мікрограмів), ніж та, що використовується для осіб віком від 12 років (30 мікрограмів). За матеріалами Укрінформ.