Вашингтон і Москва обговорюють можливий саміт Байдена і Путіна

Радники президента США Джо Байдена і російського лідера Владіміра Путіна обговорили 19 квітня. можливість саміту між двома країнами на тлі напружених двосторонніх відносин, заявив Білий дім.

Через кілька днів після того, як Сполучені Штати ввели нові санкції відносно Росії і вислали 10 російських дипломатів, радник Байдена з питань національної безпеки Дж. Салліван поговорив по телефону з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, йдеться в заяві Білого дому.

Вони обговорили невказані двосторонні питання, "а також регіональні і глобальні питання, що викликають стурбованість", йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також говорили про «перспективу президентського саміту між США і Росією», погодившись «залишатися на зв'язку».

15 квітня адміністрація Байдена ввела нові санкції відносно Росії і вигнала дипломатів, зіславшись на втручання держави в вибори 2020 року і керівництво операцією злому Solar Winds, виявленої в грудні, яка поставила під загрозу тисячі урядових і приватних комп'ютерних мереж США.

У відповідь Москва занесла в чорний список ряд нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників служби безпеки США.

Можливість саміту скидається на спробу запобігти подальшій ескалації дій між двома країнами, навіть незважаючи на те, що Вашингтон висловив тривогу з приводу пересування російських військ біля України і тюремного ув'язнення хворого дисидента Олексія Навального.

У понеділок Кремль заявив, що Путін візьме участь у відеоконференції з питань клімату, організованого Байденом.

Попри на зростаючу напруженість, Росія і Сполучені Штати на початку цього року провели переговори з питань клімату та визначили ліс, ядерну енергію і Арктику в якості областей співробітництва. За матеріалами ZN.ua