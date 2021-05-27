Велика сімка закликала Лукашенка негайно звільнити Романа Протасевича

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США - а також високий представник ЄС закликали владу Білорусі негайно звільнити затриманого журналіста Романа Протасевича.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник Європейського Союзу найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутницю Софію Сапегу", - йдеться в заяві міністрів, опублікованій урядом Британії у четвер.

Глави дипломатій зазначають, що такі дії влади Білорусі поставили під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу. Це також було серйозним порушенням правил, які регулюють цивільну авіацію.

"Всі наші країни та наші громадяни залежать від кожної держави, яка відповідально виконує свої обов'язки відповідно до Чиказької конвенції, щоб цивільні повітряні судна могли безпечно і надійно експлуатуватися. Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново розв'язувати цю проблему для дотримання її правил і стандартів", - додали міністри.

У заяві йдеться, що інцидент є серйозною атаку на свободу ЗМІ.

"Ми вимагаємо негайного і беззастережного звільнення Романа Протасевича, а також всіх інших журналістів і політичних ув'язнених, які утримуються в Білорусі", - додали міністри. "Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій, якщо це необхідно, для підвищення відповідальності за дії білоруської влади".

За матеріалами ZN.UA.