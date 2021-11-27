Великобритания вряд ли усилит санкции против "Северного потока - 2", их нужно применять осторожно - посол в Украине

Великобритания выступает против газопровода "Северный поток - 2", но новые ограничения против него вряд ли введет. Об этом британский посол в Украине Мелинда Симмонс заявила телеканалу "Украина 24" в интервью, которое было опубликовано 27 ноября.

"Мы с самого начала хотели отказаться от развития "Северного потока - 2", потому что мы видели, как легко его можно использовать как оружие. Однако я не думаю, что в ближайшем будущем Великобритания применит новые санкции против "Северного потока - 2", - сказала британский дипломат.

По ее словам, "санкции нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства".

"Для нас более важно, чтобы Украина стала энергонезависимой. имею в виду, что для Великобритании главное было - чтобы наши потребители не зависели от поставок газа из России. Другие страны Европы более зависимы от этого, и мы хотим, чтобы другие страны, а также Украина, поняли, как это важно - быть энергонезависимыми", - объяснила Симмонс.

Посол подчеркнула, что Великобритания помогает Украине внедрять изменения в инфраструктуру, чтобы страна "была сильнее".

Симмонс также считает, что у Украины "в перспективе есть возможность стать провайдером, например, Зеленого водорода" За матеріалами Гордон.