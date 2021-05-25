"Ви наступні": у редакцію Nexta надходять погрози після затримання Протасевича

Засновник телеграм-каналу Nexta Степан Путило повідомив, що після затримання у Мінську Романа Протасевича редакція отримала "безліч погроз".

Як передає Укрінформ, про це він сказав РБК.

"Безліч погроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусь не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі", - сказав Путило.

За його словами, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів. Але "зараз ця хвиля повернулася", додав він.

Путило зазначив, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики".

"У нас є поліція під офісом, у нас є екстрені номери, і про все підозріле ми відразу повідомляємо в поліцію Польщі. Тому ми відчуваємо себе, в принципі, в безпеці і продовжуємо нашу справу, справу всього нашого життя", - сказав він.

За словами засновника Nexta, він обговорював з Протасевичем можливі загрози, в тому числі те, "що все-таки не варто літати над Білоруссю". "Навіть над дружніми Лукашенку країнами СНД, це небезпечно, на жаль", - вважає Путило.

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.