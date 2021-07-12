Винищувачі НАТО у Балтії за тиждень двічі підійматися у повітря через військові літаки РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня двічі піднімалися у повітря для ідентифікації та супроводу трьох військових літаків Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«5-11 липня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО у країнах Балтії, двічі піднімалися у повітря для розпізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

Під час вильоту 8 липня було ідентифіковано і супроводжено два російські військові літаки, які вилетіли в міжнародний повітряний простір з Калінінградської області і повернулися назад. Вони летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, без плану польоту і не підтримуючи зв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC).

Під час вильоту 9 липня було ідентифіковано один військовий літак РФ, який летів від Калінінградської області до материкової частини РФ - без радіолокаційного відповідача, без плану польоту, підтримуючи зв'язок з RSVC.

Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.