Во время штурма Капитолия из толпы сторонников президента Трампа слышны были фразы по-русски

В Вашингтоне во время штурма Капитолия 6 января из толпы сторонников президента Трампа слышны были фразы по-русски.

Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На первых минутах видео во время попытки штурмовать здание американского правительства отчетливо слышно "Пошел" и команду "Давай быстрее!".

По информации Би-би-си, сторонники президента Трампа начали съезжаться на объявленный президентом марш под названием "Спасем Америку" еще в начале недели.

Напомним, массовые беспорядки в Вашингтоне, столице США, начались 6 января. На заседании Конгресса должны были окончательно утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

В это время сторонники президента Трампа попытались штурмовать здание, несколько десятков человек даже проникли внутрь. Полиции пришлось применить силу. В результате митингующих разогнал спецназ. Были задержаны около 13 человек. Погибли четверо.

Союзники США отреагировали на беспорядки в Вашингтоне, подчеркнув необходимость мирной передачи власти.

Российский политик Леонид Гозман считает, что в США сейчас происходит политический и моральный кризис, самый глубокий кризис со времен войны между Севером и Югом.