ВООЗ: На сьогодні в світі не виявлено жодної смерті від вакцини від коронавірусу

На сьогодні в світі не виявлено жодної смерті від вакцини від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися.

Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка коментує припинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких європейських країнах.

Зокрема, ВООЗ відомо, що в якості запобіжного заходу деякі країни призупинили застосування вакцини AstraZeneca, поки розслідуються випадки утворення тромбів.

При цьому наголошується, що переваги вакцини, як і раніше, переважують її ризики, і її слід продовжувати вводити. В організації вивчають поточні звіти про вакцину AstraZeneca, і як тільки будуть конкретні результати, їх доведуть до громадськості.

"Вакцинація від COVID-19 не знизить смертність від інших хвороб. Смертність з інших причин продовжиться, у тому числі після вакцинації, але без причинно-наслідкового зв'язку. Станом на 9 березня було введено понад 268 млн доз вакцини проти COVID-19. На сьогодні не виявлено випадків смерті від вакцини", - додали у ВООЗ.