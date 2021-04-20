ВООЗ проти паспортів вакцинації для міжнародних поїздок

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій заявив в понеділок, що він проти вимог міжнародних мандрівників мати докази вакцинації, почасти з тієї причини, що такий захід посилить несправедливість.

"Не вимагати докази вакцинації в якості умови в'їзду, враховуючи обмежені (хоча і зростаючі) дані про ефективність вакцин в зниженні передачі і несправедливість в глобальному розподілі вакцин", - йдеться в заяві комітету.

"Державам-учасницям переконливо рекомендується визнати, що вимоги доказу вакцинації можуть погіршити нерівність і сприяти диференційованій свободі пересування", - додав комітет.

Рекомендація групи виходить з того, що багато країн обмірковують запуск паспортів вакцини для мандрівників, а також для інших видів діяльності, включаючи спорт.

Ідея, однак, викликала критику, деякі говорили, що це призведе до дискримінації між молодими і старими, а також багатими і бідними. Деякі також висловили стурбованість щодо конфіденційності.

Країни-члени Європейського союзу вже погодили сертифікати на вакцини, Китай запустив програму сертифікатів здоров'я для мандрівників, а авіакомпанії також розглядають можливість вимоги доказу вакцинації.

США, зі свого боку, заявили раніше в цьому місяці, що не вимагатимуть паспорта вакцинації, але додали, що приватний сектор може вільно вивчити цю ідею.

Комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій також обговорив інші питання на своєму засіданні минулого тижня, включаючи розширення доступу до вакцин COVID-19 і скорочення національного і глобального нерівності щодо доступу до вакцин.

Комітет також закликав ВООЗ прискорити дослідження походження вакцини і закликав поліпшити правила на ринках тварин.

Крім того, в ньому йдеться про те, що "не слід заохочувати продаж або імпорт диких тварин, які становлять високий ризик передачі нових патогенів від тварин до людини або навпаки".

На даний момент ВООЗ схвалила тільки три вакцини від коронавірусу - вакцину, вироблену Pfizer-BioNTech, вакцину AstraZeneca-Oxford, вироблену в Індії і Південної Кореї, і вакцину Johnson & Johnson.

Раніше в ВООЗ повідомили про те, що рівень захворюваності на коронавірус в світі наближається до рекорду. При цьому Італія з 26 квітня починає послаблювати карантинні обмеження.

За матеріалами ZN.ua