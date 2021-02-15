ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини AstraZeneca

Сьогодні ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Це дозволило розширити доступ до відносно недорогої COVID- вакцини.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався у Twitter.

"ВООЗ сьогодні включила до списку для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво, - заявив голова ВООЗ.

Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX по справедливому розподілу вакцин у світі. Одна із вакцин виробляється в Кореї, а друга - в Індії.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі й AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому. Однак для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні необхідно було, щоб її схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, яку куплять за гроші з державного бюджету.

За матеріалами Слово і Діло.