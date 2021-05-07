ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinopharm від Covid-19

Китайська вакцина компанії Sinopharm стала шостою вакциною, яку схвалила ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я включила вакцину Sinopharm в список препаратів, рекомендованих для екстреного застосування проти коронавирусной інфекці

"Сьогодні в другій половині дня ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing від COVID-19 в надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, що отримала схвалення ВООЗ на предмет безпеки, ефективності та якості", - заявив він.

Відомо, що вакцина від Sinopharm - рекомбінантний засіб, що містить частини протеїну коронавіруса для стимулювання імунної відповіді. Для повного захисту від коронавірусной інфекції потрібно дві дози щеплення з інтервалом 21 день.