ВООЗ вважає зв'язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом ймовірним, але не підтвердженим

Консультативна група з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я заявила, що причинно-наслідковий зв'язок між вакциною від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів "вважається ймовірним, але не підтвердженим".

Таку заяву орган зробив після огляду останніх глобальних даних, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

За словами незалежних експертів, необхідні спеціальні дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику.

"Важливо зазначити, що попри занепокоєння, оцінювані події є дуже рідкісними, і серед майже 200 мільйонів осіб, які отримали вакцину AstraZeneca від COVID-19 у всьому світі, зареєстрована невелика кількість (випадків утворення тромбів - ред.)", - заявила група з безпеки вакцин.

Зазначається, що наступного тижня експерти розглянуть додаткові дані.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська агенція з лікарських засобів (ЕМА) заявляла, що за підсумками наукового аналізу всіх випадків ускладнень після вакцинації препаратом AstraZeneca фахівці дійшли висновку, що згущення крові та зафіксовані випадки тромбоемболії не пов'язані із застосуванням вакцини, вона є безпечною для використання та ефективною проти коронавірусної інфекції.