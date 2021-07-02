ВООЗ, ЮНІСЕФ і ЮНЕСКО вбачають необхідність тестувати на COVID-19 у школах

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), ЮНЕСКО та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вважають за потрібне брати тести на коронавірус COVID-19 у школах і не доводити ситуацію до необхідності переведення учнів на дистанційне навчання.

"Літні місяці відкривають перед владою країн хорошу можливість підготувати правильні заходи, які допоможуть знизити рівень зараження й уникнути закриття шкіл", - ідеться у спільній заяві регіонального директора ВООЗ Ганса Клюге, ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, поширеній на сайті ВООЗ.

У заяві наголошується, що закриття шкіл під час пандемії, "як ми побачили, чинить згубний вплив на освіту, соціальне та психологічне благополуччя наших дітей і молоді".

"Ми не можемо допустити, щоб пандемія позбавляла дітей можливості здобувати освіту та розвиватися", - наголошується в ній.

Крім того, в заяві зазначається, що закриття шкіл має розглядатися лише як надзвичайний захід, коли відбувається сплеск заражень, з яким не можна впоратися іншими методами. У зв'язку з цим у структурах ООН вважають за необхідне оперативно виявляти випадки зараження в школах.

Також європейське регіональне бюро ВООЗ опублікувало рекомендації щодо навчання в школах у період пандемії COVID-19. Їх оприлюднено на сайті бюро. Ці рекомендації зосереджені на низці основних питань, що впливають на дітей і процес навчання під час пандемії. Зокрема, в документі описано стратегію тестування в школах, ідеться про ефективність заходів щодо зниження ризиків у сфері інфекційного контролю, про стратегію вакцинації, обговорюється доля дітей у вразливих ситуаціях і їх доступ до освіти під час пандемії коронавірусу.

Багато західних країн уже схвалили вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 підлітків з 12 або з 15-16 років. За матеріалами Інтерфакс - Україна.