ВООЗ застеріг Європу від коронавірусного "шторму"

Занадто стрімке зняття карантинних обмежень в Європі, покликаних боротися з COVID-19, може спровокувати нові спалахи захворюваності. З таким попередженням виступила Всесвітня організація охорони здоров'я. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна з посиланням на західні ЗМІ.

За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ханса Клюге, вже на цьому тижні в цілому ряді європейських країн будуть введені пом'якшення карантинних обмежень. У ВООЗ вказують на те, що спад захворюваності лише тільки почався. І якщо прибрати заборони занадто рано, то це спровокує "сильний шторм в будь-якій країні".

"Індійський сценарій може повторитися де завгодно", - додав Клюге, вказуючи на надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію в Індії, де останній тиждень реєструють рекордні показники захворюваності, а лікарні переповнені.

Глава європейського підрозділу ВООЗ додав, що на цей момент 16% населення Європи отримали як мінімум першу дозу вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що глава німецької фармацевтичної компанії BioNTech заявив, що Європа може досягти колективного імунітету проти коронавірусу протягом трьох-чотирьох місяців.

За матерiалами Інтерфакс-Україна, ZN.ua