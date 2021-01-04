Як Норвегія посилює карантин, аби не допустити нової хвилі COVID-19

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг під час телевізійного виступу заявила, що не можна допустити нової хвилі захворювання в країні.

Від 4 січня на два тижні запроваджується, зокрема, заборона на продаж алкоголю в ресторанах і барах. В одному помешканні можуть зустрічатися не більш як п'ять осіб. У магазинах також передбачаються обмеження щодо кількості відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи у приміщеннях переносяться на пізніші терміни.

Влада також рекомендує громадянам відмовитися від поїздок по країні та за кордон, а в найближчі два тижні не приймати у себе гостей.

Як зазначається, від початку пандемії в Норвегії з населенням в 5,3 мільйона осіб виявлено 50,5 тисячі випадків COVID-19, у тому числі 436 летальних.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено 85,456 млн випадків інфікування коронавірусом. Вилікувалися 60,387 млн осіб, померли понад 1,85 млн.

Джерело: Укрінформ